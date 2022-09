Halloween kommer tidigt i år. Vi går visserligen i väntans tider på The Dark Pictures: The Devil in Me, men det hindrar inte Supermassive Games från att återvända till äldre titlar i antologin.

Man har nämligen släppt lös nya PS5- och Series X|S-uppgraderingar – gratis för alla som redan äger respektive spel. Dessutom har titlarna även fått Steam-uppdateringar, men det är just nu en sanning med modifikation då man tillfälligt tagit ner uppgraderingarna på grund av "problem".

Nåväl, det mest intressanta är kanske att Man of Medan, bortom visuellt lullull, fått ett nytt kapitel. Flooded ger oss "nytt gameplay och fler sätt att dö på i det dramatiska slutet av spelet". Dessutom får vi en rad nya inställningar (också till Little Hope) för bland annat quick time events.