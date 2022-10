Starbreeze var en gång i tiden en av de starkast lysande stjärnorna på den svenska spelhimlen, med spel som The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay, The Darkness och Brothers: A Tale of Two Sons. De gav sig även i kast med att ge ut andra utvedcklares spel, men det slutade de med under 2018, vilket även var samma år som katastrofala Overkill's The Walking Dead släpptes.

Därefter följde en ekonomisk kris för företaget, men de har sedermera lyckats komma på fötter igen, bland annat tack vare ett samarbete med Koch Media, som ska ge ut Payday 3.

Nu ska Starbreeze själva ge sig i kast med att agera utgivare igen, och inledningsvis har de tecknat avtal med utvecklaren Walking Tree Games om att ge ut spelet The Tribe Must Survive. Precis som namnet antyder är det ett spel där man ska leda en stam och se till att den överlever faror som hunger och Lovecraft-inspirerade monster. Man har inte direkt kontroll över medlemmarna i stammen, men de kan påverkas och manipuleras med byggnader, ritualer och annat.

Spelet är tänkt att släppas i early access under 2023 och släppas ordentligt under 2024.