De spelare som betalat för Star Citizen har i snitt lagt 296 dollar var. Det framkom efter Chris Roberts inledningstal under lördagens Citizencon-event, skriver Twinfinite.

Roberts berättade att 1,7 miljoner av de 4,1 miljoner spelare som listas på finansieringssidan har betalat för det. Och med 504 miljoner insamlade dollar går det snabbt att räkna ut att köparna lagt sisådär 3 000 kronor vardera.

Andra intressanta siffror från Roberts är att det har 50 000 spelare per dag i snitt i år, med flera toppar på 130 000. Förra året snittade spelet 32 000 spelare per dag, och 2017 var siffran 10 000. Även speltiden per dag har ökat, och ligger nu på 3 timmar per dag, mot 48 minuter 2017.

Själva Citizencon-eventet kretsade en hel del kring vägen framåt till version 4.0. Som vanligt finns mängder av information och videor att ta del av, och du har ett helt gäng listade här.

