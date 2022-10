Tidigare i år skedde någon form av blixtförsäljning när Square Enix sålde Crystal Dynamics, Eidos Montreal och Square Enix Montréal till Embracer. Att Square Enix Montréal inte längre kan heta vad studion alltid har hetat är naturligt, och nu har Montrealstudion bytt namn till Onoma.

En studio som enligt deras slogan gör "morgondagens mobilspel, idag!". Snärtigt.

Namnet Onoma är grekiska för "namn", vilket ska peka på studions oräkneliga möjligheter. Onoma har flera mobila pärlor på cv:et, med inte minst Go-spelen Hitman Go, Lara Croft Go och Deus Ex Go. Nyligen släppte man Tomb Raider Reloaded och Avatar Generations är på gång. Det bygger inte på James Cameron-filmen, utan snarare Avatar: The Last Airbender.