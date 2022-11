Via Reddit har det dykt upp bilder på vad som av allt att döma är "The Sims 5", eller "Project Rene" som EA i nuläget kallar nästa The Sims-spel. De visar hus både från ut- och insidan och ett antal inredningsdetaljer och rum under möblering. Eftersom stilen är väldigt lik den som vi fick en glimt av när projektet presenterades nyligen pekar mycket på att de läckta bilderna, som ska vara från ett speltest, är äkta.

The Sims 5 (eller vad det färdiga spelet kan tänkas heta) ska vara spelbart både ensam och tillsammans med andra, och ha cross-platform-stöd. Det finns ingen uppgift om när det kan tänkas vara redo för release.

Förra delen, The Sims 4, släpptes 2014. Serien har sålt i bortåt 200 miljoner exemplar sedan debuten för 22 år sen.