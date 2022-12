Största stunden under själva "awards"-delen av The Game Awards är utan tvivel när årets spel ska utses. Det tyngsta priset delades ut av Josef Fares, som i sin tur vann det i fjol för It Takes Two. Vinnarspelet blev Elden Ring (alla vinnare), men Hidetaka Miyazaki och hans Fromsoftware-kollegor fick oväntat besök på scenen.

Längst bak i gänget smög sig en ung man in, med nervösa steg och flackande blick. Han väntade dock (väluppfostrat?) tills Fromsoftware hållit sina tal innan han stapplade fram till mikrofonen.

Därefter rapade han ur sig något om att han "tror sig" vilja nominera detta pris till hans, eh, "reformed orthodox rabbi Bill Clinton". Därefter eskorterades killes till synes lugnt iväg av vakter. Geoff Keighley har kommenterat saken kort efteråt, med att inkräktaren har gripits.