Alla sätt är bra utom de dåliga – bevisligen. Goat Simulator 3 har inget grundläggande stöd för kontroll via Epic Games Store (medan föregångaren hade det på Steam). En lösning på detta är något... okonventionell. Teamet tipsar nämligen spelare att använda Steam för att få kontroll på spelet, som är släppt exklusivt via Epic Store på pc (ett tips som delats vidare via Neogaf).

Tipset går, kort sagt, ut på att addera Epic-klienten som "icke-Steam-spel" via Steam, och starta upp hela klienten via Valves plattform. Tipset fick vi urspungligen via en bot på spelets Discord.

Det går också att lösa på ett par andra sätt, beroende på om man kör Playstation- eller Xbox-kontroll. Summa summarum krävs det dock det lilla extra om man spelar Goat Simulator 3 på pc och vill använda kontroll. Man skulle kunna tycka att ett Epic-exklusivt spel borde ha grundläggande kontrollstöd från början, utan att behöva ta vägen via Steam. Nåväl.