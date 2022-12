Under The Game Awards fick vi veta att From Software ska återvända till sitt mechtiga förflutna och släppa Armored Core VI: Rise of the Rubicon. Med tanke på vilken jättesuccé souls-spelen har dock många befarat/spekulerat i att Armored Core VI kommer att få ett soulsborne-upplägg, fast i scifi-miljö.

Spelets regissör, Masaru Yamamura, säger till IGN att bosstriderna är spelets stora höjdpunkt och att de kretsar kring att läsa fiendens manövrar och agera därefter, vilket han beskriver som "typiskt för From Software". Både fiendens och ens egen mech kommer att vara väldigt aggressiva i sina attacker, och striderna ska vara intensiva och dynamiska.

En viktig del av serien har ju dock varit att pilla med sina mechs i hangaren, och Yamamura försäkrar att man fortfarande får lov att experimentera för att hitta rätt delar för att besegra de starkaste fienderna. Hidetaka Miyazaki själv säger dessutom att de inte medvetet har ansträng sig för att försöka göra Armored Core mer som ett soulsborne-spel.