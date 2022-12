De kollektiva hakorna åkte i golvet när en trailer med mechs och namnet From Software dök upp under Game Awards. Japp, From Software återvänder med en ny numrerad del i Armored Core-serien efter tio år, och namnet är Armored Core VI: Fires of Rubicon.

Det har tidigare ryktats om att serien skulle få en fortsättning, eftersom vissa personer deltagit i marknadsundersökningar där detta antyddes. Därefter dök det även upp påstådda bilder från spelet.

Nu är det alltså officiellt, och enligt undersökningen blir det ett tredjepersonsspel med en väldigt stor karta, och handlingen sägs kretsa kring konkurrens om en viktig resurs av utomjordisk härkomst. Sådär jättemycket mer vet vi inte om spelet, utöver att det ska komma till Playstation 5, Xbox Series X/S och pc.