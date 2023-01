Det har varit skakiga nyheter från Ubisoft denna vecka. De har både utannonserat att de läger ned tre pågående projekt och att piratspelet Skull and Bones försenas ytterligare utan att något nytt datum sagts.

De har dock också gått ut med att vi ska få mer info om just Skull and Bones och releasedatum så fort som möjligt. Mer info kom det redan i helgen då utvecklarna la ut en 30 minuter lång film som förklarar mer om spelet, dock inget datum för release.

Skull and Bones har varit under utveckling sen 2013 och firar därmed 10 år i utvecklingstid. Det har gått många rykten kring huruvida spelet är nedlagt eller lagt på is, något som alltid förnekats av Ubisoft. En sak är i alla fall säker och det är att spelet har haft problem och ligger i någon form av utvecklingshelvete.

Tror ni att det här spelet någonsin kommer lämna hamnen?