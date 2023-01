Industries of Titan är en riktigt intressant stadsbyggare som funnits i early access sedan mitten av 2021. Precis som namnet antyder är det fokus på den industriella sidan av samhället, som befinner sig på Saturnus måne Titan. Nu anser utvecklaren Brace Yourself Games att de har en färdig produkt, och därför kommer spelet att lämna early access och släppas på riktigt via Steam och Epic Games Store den 31 januari.

Man är dock varken ensam eller först på Titan. Utöver sand och sten finns det värdefulla och användbara artefakter från en tidigare, avancerad civilisation, och man tvingas konkurrera om att etablera sig på himlakroppen med rebeller och andra företag. För att bli herre på täppan måste man inte bara bygga sin stad i makroskala, utan även gå in och detaljstyra sina fabriker så att man får fram den utrustning man behöver för att producera material.

Det gäller även att bygga ett dugligt försvar mot sina rivaler, eftersom spelet även har taktiska strider med flygande skepp.