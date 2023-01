Vi får förmodligen vänja oss vid fina omdömen och stora tittarsiffror för HBO:s The Last of Us under våren. FZ-betyget blev högsta möjliga och premiären var större än självaste Game of Thrones och den näst största på HBO sedan 2010. Bara House of the Dragon har varit större.

Enligt HBO slår andra avsnittet, som släpptes hos oss i måndags, ett annat slags rekord. Antalet tittare ökade med 22 procent i USA till 5,7 miljoner. En ökning utan motstycke, menar man.

This marks the largest week 2 audience growth for an HBO Original drama series in the history of the network.

Ett ganska specifikt rekord, men ändå: ett rekord. Första avsnittet hade 4,7 miljoner premiär-tittare i USA, och nu har den siffran svällt till magnifika 18 miljoner. Det säger HBO (via VGC). Spelet, PS5-remaken borträknad, har sålt i 17 miljoner exemplar så det ser onekligen ut som om The Last of Us-publiken har breddats. Ett Last of Us-spel med multiplayer-fokus är på gång.