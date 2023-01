Ikväll vankas Xbox/Bethesda-show och även om man varit noga med att understryka fokuset på en kvartett spel som släpps snart – nya Forza Motorsport, Redfall, Minecraft Legends, nytt Elder Scrolls Online-kapitel – känns det inte omöjligt att vi får en och annan överraskning. Twitter-profilen billbil-kun, som inte sällan läcker korrekta Playstation-nyheter, menar att vi kan komma att få se Tango Gameworks nästa spel. "Sannolikt" är det så, menar billbil-kun.

Tango har tidigare gett oss trion The Evil Within, uppföljare till nämnda spel samt Ghostwire: Tokyo (som började sin bana som Evil Within 3). Hi-Fi Rush är titeln på nya spelet, enligt läckan.

Det är allt vi vet (eller "vet"). Det är inte otänkbart att vi under kvällen också får besked om Xbox-release av Ghostwire: Tokyo. Spelet släpptes i mars i fjol till Playstation 5 och pc. Även om Tango Gameworks redan då ingick i Xbox-familjen ville Microsoft hedra den satta tidsexklusiviteten.

Den gäller dock bara ett år, så... Ghostwire: Tokyo till Xbox Series X|S i slutet av mars?