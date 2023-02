4,7 miljoner tittare vecka ett, sedan 5,7 miljoner för avsnitt två, 6,4 miljoner senast, och för fjärde delen 7,5 miljoner (via Deadline). Premiärsiffrorna för Last of Us på HBO Max i USA på söndagar fortsätter stiga. Man ökade med 17 procent från veckan innan och hela 60 procent från vecka ett.

Premiärsiffrorna är förstås bara en del av bilden. När vi skrev om tredje avsnittets rekordsiffror snittade de första två på 21,3 miljoner tittare. Om det blir en säsong två? Det blir en säsong två.

Det femte avsnittet (av nio) får en lite speciell release, och blir tillgängligt två dagar tidigare. Skälet är inte officiellt men inofficiellt snackas det om Super Bowl-söndagen. Därmed får vi tillgång till avsnittet från och med lördag. Att det blir rekord igen är med allt sagt en lågoddsare.

Neil Druckmann (nedan) gläder sig åt framgångarna: "Wow... vi uppskattar er allihop!"