Sent i kväll börjar Capcom Spotlight, en "cirka 26 minuter lång" (ja, de skriver så) videostream med de senaste nyheterna om företagets kommande spel. Se den i spelaren ovan.

Sändningen drar igång 23.10 svensk tid, och showen börjar 23.30.

Detaljer om innehållet saknas, men det spekuleras i att en demo från Resident Evil 4-remaken kommer presenteras – och kanske rentav släppas.

Tidigare i dag såg nämligen spelanalytikern MauroNL en annons (gissningsvis läckt i förtid) för en Resident Evil 4-demo på Twitch. "Demo available now" står det på en RE4-bild, och slutsatsen om release efter kvällens show ligger nära till hands. Lika nära ligger svaret på om slutsatsen stämmer – sent i afton vet vi.

FZ recenserar Resident Evil 4-remaken så fort det går.