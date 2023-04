Gamescom stoltserar med ett första stort namn till årets mässa: Nintendo.

Det japanska spelhuset kommer hedra spelmässan med sin närvaro i Köln den 23-27 augusti. Och man lovar att många fler utställare kommer presenteras de närmsta veckorna.

Kul! Men – vad ska Nintendo visa..? Företaget har inga stora Switch-spel utannonserade efter Zelda: Tears of the Kingdom (släppps 12 maj), så... tänker de presentera ny hårdvara? Det har ju ryktats flitigt om både en Switch Pro och en uppföljare under lång tid, och med inga nya stora spel utannonserade med release efter mässan, känns det inte omöjligt att de avtäcker nästa konsol där. Spekulation förstås, men hoppas kan man.