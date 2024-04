Disney Dreamlight Valley blev lite av en oväntad succé när det släpptes För något år sen. Sedan dess har spelet fått en rad tillägg, men även expansioner. Senaste i raden kommer i maj och då flyttar Kajsa Anka och Oswald in i dalen.

Kajsa kommer med gratisuppdateringen Thrills and Frills och där kommer hon agera butikschef i en ny affär. Uppdateringen kommer även innehålla lite mindre förbättringar som att nu ge större kontroll över kamera-redskapet när man ska ta bilder.

Oswald läggs däremot till i andra delen av betal-expansionen A Rift in Time (kostar runda 300 kr). Andra delen släpps som en uppdatering till expansionen och kommer heta The Spark of Imagination. Med Oswald kommer även hans hus som är inspirerat av en gammal biograf.

Både gratisuppdateringen Thrills and Frills och The Spark of Imagination släpps 1:a maj.