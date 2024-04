Microsofts har släppt kvartalsrapporten för årets tre första månader, rapporterar GI.biz. Den är överlag glad läsning. Den totala omsättningen öknade med 17 procent mot samma period året innan, och spelavdelningens omsättning klev upp hela 51 procent. Det här förklaras till stor del av att man tog över Activision Blizzard i höstas, där spel som Diablo 4, World of Warcraft och Call of Duty knuffar på siffrorna.

Men för Xbox-hårdvara är det fortsatt tungt. Omsättningen minskade med smärtsamma 31 procent för perioden jämfört med samma tidsspann 2023. Företaget har noterat minussiffror här upprepade gånger på senare år, skriver Games Industry, men oftast mellan 7 och 13 procent per kvartal. Föreaget spår liknande utveckling under det kvartal som vi nu är inne i: "content and services" växer med 50 procent men hårdvarintäkterna fortsätter minska.

Frågan är om minskat intresse får Microsoft att vilja få ut nästa Xbox-generation så fort som möjligt. Xbox Series fyller fyra år i december, och det har spekulerats i en "Nextbox" under 2026. Oavsett när den släpps så blir den "det största tekniska språnget du sett", enligt Microsoft.