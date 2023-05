Vecka ut och vecka in skrev vi om nya rekordsiffror för HBO:s The Last of Us. Att det i slutändan blev något riktigt, riktigt bra säger sig självt. I snitt nåddes 30 miljoner HBO Max-användare för de nio avsnitten, detta enligt Warner Bros Discoverys siffror (via Glitched). Bara säsong åtta och nio av mastodontserien Game of Thrones har smällt högre, med 32,7 respektive 46 miljoner tittare.

Värt att påpeka är att HBO Max inte finns överallt. I Storbritannien exempelvis var det Sky som visade serien. Därmed kan vi förmodligen slå fast att siffran på 30 miljoner är i underkant.

Och vet vem – kanske kan en andra säsong av The Last of Us nå ännu större siffror? Vi får se, men vi vet åtminstone att det blir minst en säsong ytterligare – förmodligen fler. Detta då man redan är på det klara med att andra säsongen inte kommer räcka för att täcka hela andra spelet.

Releasedatum för säsong två...? Finns i sjön.