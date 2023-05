Efter sex års utveckling och nästan fyra år sedan utannonseringen har vi till sist Zelda: Tears of the Kingdom i våra händer. Det andra och sista stora Zelda-spelet till Switch, efter 2017 års Breath of the Wild. Regissören Hidemaro Fujibayashi verkar dock redan ha planer på nästa Zelda.

New York Times har (bakom betalvägg – men kanske lika bra det då en viss spoilervarning är på sin plats) intervjuat Fujibayashi samt Zeldas starke man, Eiji Aonuma, och i en separat tweet hävdar artikelns skribent, Zachary Small, att det är "sannolikt att Fujibayashi redan planerar nästa Zelda-spel, men ännu inte låtit Aonuma ta del av planerna". Vilken lurifax! Om det stämmer, alltså.

Fujibayashi säger i intervjun (tack, Wccftech) att Tears of the Kingdom i princip är ett försök att förbättra och göra om idéerna från ett annat Zelda-spel han regisserat: Skyward Sword (bilden). Den här gången är världen helt sömlös. Ganondorf gör också comeback, efter Calamity Ganon i Breath of the Wild, och enligt Aonuma kan det bli ännu mer djupdyk i Ganondorf i framtida titlar.