Medan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom går som tåget fortsätter Nintendo att bjuda på underhållning i retro-format. I alla fall om du har Nintendos onlinetjänst och expansionspaket, där släpps nämligen en massa Mario-spel i GBA-format.

Som trailern säger handlar det om Super Mario Advance, Super Mario World: Super Mario Advance 2 och Yoshi’s Island: Super Mario Advance 3. Dessa är GBA-versionerna av de populära NES och SNES-spelen och kommer alltså släppas den 26:e maj.