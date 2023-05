Den värmländska speljätten Embracer Groups aktie rasar. När börsen öppnade i morse dök den med omkring 40 procent, detta efter att företaget sent i natt överraskande fick nej från motparten för en planerad affär värd 2 miljarder dollar, omkring 21 miljarder kronor. Det är inte känt vilket det andra företaget är.

Beskedet kom bara timmar innan företagets delårsrapport släpptes i morse.

Enligt Embracers VD Lars Wingefors var företaget och motparten överens om affären. En muntlig överenskommelse slöts redan i höstas.

– Förhandlingar har tagit betydligt längre tid än vi ursprungligen räknat med efter att vi fick ett muntligt åtagande redan i oktober 2022, uppger Wingefors. Det aktuella avtalet översteg 2 miljarder USD i kontrakterade utvecklingsintäkter under en period på sex år.

Förhandlingarna har dragit ut på tiden och i går var allt redo för signering. Men då ska motparten överraskande ha dragit sig ur.

– All dokumentation slutfördes och var redo för signering under gårdagen. Vi bad om exekvering av avtalet innan offentliggörande av Q4. Dessvärre fick vi ett negativt besked från motparten inatt. Detta beslut var oväntat för ledningen och styrelsen i Embracer.

Den missade affären skulle kunna handla om The Lord of the Rings. I augusti förra året köpte Embracer LOTR-licensen och sa då att man planerade fem spel under räkenskapsåret 2023-2024.

Delårsrapporten var en aning dyster redan innan affären gick i stöpet. Wingefors nämner att försenade spel gör att man måste ändra prognoserna, men han ser ändå positivt på framtiden. Det kommande året räknar man med att lansera ett antal nya, ej tillkännagivna spel, och redan kända releaser är Warhammer 40K: Space Marine 2 och Payday 3.