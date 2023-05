Ögonbryn höjdes i veckan när Jim Ryan påstod att pc-spelare är okej med att vänta två–tre år på Playstation-spel. Playstation Studios-chefen Hermen Hulst har å sin sida nyligen sagt (via Gamesindustry) att man fattar beslut från fall till fall huruvida det även blir pc-releaser.

Det finns dock en del som talar för stor Playstation-närvaro på pc framöver.

Finansåret 2020 hade man en inkomst från pc-spel på 35 miljoner dollar, då Horizon Zero Dawn släpptes. 2021 var den siffran 80 miljoner för att under 2022 ha svällt till 250 miljoner – där en förklaring handlar om köpet av Bungie och pc-inkomster där. Under kommande räkenskapsår siktar man på 450 miljoner dollar; närmare en fördubbling – vilket talar för fler pc-releaser.

Men vilka...? Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II, God of War Ragnarök och Horizon Forbidden West är några av kandidaterna som har potential att bli rejäla storsäljare. Helldivers II kommer släppas under 2023, och gör det till både pc och PS5.

Och ja: vi kan ju nämna ständigt efterlängtade Bloodborne som kandidat.

Tsushima till pc, när?

Under det Sony-ledda affärsmötet (via Wccftech) slår man också fast att omkring 40 procent av de Playstation Studios-utvecklade titlarna under kommande räkenskapsår släpps till pc. Diagrammet undertill visar också att man planerar att ha lämnat PS4 bakom sig under räkenskapsåret 2025, och samtidigt siktar man på fler mobilspel.