Star Wars: The Old Republic är ett MMORPG från Bioware som snurrade igång sina servrar under 2011, och lever än i dag. Nu verkar det dock som att EA gör sig redo att flytta utvecklingen och driften av spelet från Bioware till Broadsword Online Games.

IGN säger sig ha pratat med insatta källor som uppger att överenskommelsen med Broadsword väntas färdigställas senare under månaden. Broadsword är inga duvungar när det kommer till onlinespel, utan driver bland annat Ultima Online och Dark Age of Camelot sedan 2014. Företagets chef är dessutom Rob Denton, som tidigare varit COO hos Bioware, med erfarenhet från just Star Wars: The Old Republic.

Av de runt 80 personer som jobbar med spelet i dagsläget sägs runt hälften flytta till Broadsword, medan resten kommer att få andra roller hos EA eller sägas upp. EA har släppt ett uttalande där de säger att de utvärderar det bästa sättet för spelet att växa och utvecklas, vilket inkluderar samtal med Broadsword.