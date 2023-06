Doug Cockle, skådespelaren som gett röst åt The Witcher-spelens Geralt of Rivia, har drabbats av prostatacancer. Han skriver att den upptäcktes utan förvarning vid en vanlig rutinkontroll, och han beskriver det som "fullt utvecklad prostatacancer". Han är under behandling och så här långt ser det bra ut.

Cockle uppmanar män över 50 att ta ett så kallat PSA-prov, för säkerhets skull.

Prostatacancer är en av de vanligaste cncerformerna hos män, och det är till största delen de över 50 år som drabbas. Läs mer hos Cancerfonden.