En av de senaste decenniernas tungviktare inom datorrollspel fyller 20 år. I juni 2003 sparkade Obsidian Entertainment igång verksamheten, och bakom projektet stod Feargus Urquhart (namnet!), Chris Avellone och tre andra gamla Black Isle Studios-medarbetare. De hade spel som Fallout 1-2 och Planescape: Torment på meritlistan.

2004 debuterade studion med Star Wars Knights of the Old Republic 2. Höjdpunkter genom åren är Fallout: New Vegas, South Park: The Stick of Truth och Pillars of Eternity, medan Alpha Protocol nog inte är det första spelet du ser när du kliver in på deras kontor i Irwine strax utanför Los Angeles.

Födelsedagen firas med rea på Obisidian-spel på Steam. Du hittar ett gäng storheter till kraftigt reducerat pris. Ett tillfälle så gott som något att fylla på backloggen.

Alla Obsidian-spel nedan. Vilket är din favorit?