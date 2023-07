Emile Morel, creative director för Beyond Good and Evil 2 hos Ubisoft Montpellier, har avlidit. Det framkom i inlägg på Linkedin från hans kollegor skriver IGN.

I februari i år startade lokala myndigheter en utredning mot företaget efter rapporter om att "dussintals" chefer lämnat på grund av stress "utan motstycke". Det förekom uppgifter om omfattande utbrändhet och sjukskrivningar. Ungefär då tog Morel över rollen som creative director efter att föregångaren Jean-Marc Geffroy petats.

Beyond Good and Evil 2 tillkännagavs 2008. Utvecklingen har varit stökig redan innan ovanstående problem. Hösten 2020 hoppade Beyond Good and Evil-skaparen Michel Ancel av från Ubisoft efter 30 års tjänstgöring, och senare framkom att han var under utredning för dåligt ledarskap. Än finns inga tecken på att spelet börjar bli färdigt.

Emile Morel började hos Ubisoft 2009 och var innan dess hos Eden Games. Han har varit involverad i bland annat Rayman Legends och Test Drive Unlimited 2. Han blev 40 år gammal. Dödsorsaken är inte känd.