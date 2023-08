Sony har varit tydliga med att PS Plus Premium-medlemmar tids nog kommer få möjlighet att streama Playstation 5-spel via molnet. Tester har gjorts, och nu har inbjudningar för en publik beta skickats ut (via The Verge) där det mest iögonfallande är möjligheten att streama PS5-spel i 4K över internet. Sony har visserligen inget officiellt att säga om detta (ännu!) men användare på spelforumet Resetera hävdar att du kan välja mellan 720p, 1080p, 1440p och – japp – 2160p.

Det är dock oklart om 4K-möjligheten handlar om renderings-upplösningen eller streaming-upplösningen, analyserar The Verge. De menar att bilden oavsett vad blir skarpare.

Sista ordet lär inte vara sagt om detta och vi håller er förstås uppdaterade. Vad vi kan utläsa av inbjudningar som skickats ut är att molnspelande för PS5-spel kommer "snart". När nu det är.