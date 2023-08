Usla The Settlers: New Allies visade att det behövs ett nytt Settlers. Och hopp finns: Pioneers of Pagonia är ett Settlers-likt projekt med Volker Wertich (en av de ursprungliga skaparna) involverad.

I höst ges flera chanser att testa spelet. Först vankas sluten alpha-testning i september, följt av en demo i början av oktober. Sen släpps det i early access på Steam den 13 december. Så gott om chanser att testa om det här kan plocka upp The Settlers fallna krona.