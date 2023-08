Vampyrer, äventyr och bergsklättring – Don't Nod har många genresträngar på sin lyra, och snart är det dags att spänna fast ännu en: actionrollspel.

Den 7 november släpper man nämligen Banishers: Ghosts of New Eden. Under det sena 1600-talet hemsöks byn Eden, och du styr två personer som beger sig dit för att undersöka vad som står på. Det blir stökigt och... ja, du får i uppgift att rädda din familj. Men alla val du gör får konsekvenser.

Kolla in gameplay-filmen, hela 15 minuter lång, för en antydan om det här är något för dig.

Release 7 november alltså. Till pc, PS5 och Xbox Series X/S.