För ett par dagar sedan släpptes den femte säsongen till Halo Infinite, och den tycks ha bjudit på tillräckligt med nyheter för att locka en hel del gamla och nya spelare. 18 000 samtidiga spelare lirade spelet i går på Steam, och därtill lär det även ha funnits en del som spelade via Windows Store och på Xbox.

Utöver att ha mixtrat med vapenbalansen baserat på önskemål från spelarna, kommer säsong 5 även med AI Toolkit, som låter en placera ut datorstyrda varelser på sina kartor och styra vad de är utrustade med, vart de ska gå, vilket lag de ska vara på och mycket mer. Totalt kan man ha upp till 32 AI-enheter på kartan samtidigt, givetvis med möjlighet att "spawna" fler när det finns plats.

Utöver det kommer säsongen även med två nya Arena-kartor, medan det nygamla spelläget Firefight: King of the Hill ska läggas till under säsongens mitt.