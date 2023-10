Folk har varit redigt sugna på spindelherrarnas senaste äventyr, och det syns inte minst i antalet sålda exemplar. I ett pressmeddelande skriver Sony att Insomniacs spel inte bara har sålts i 2,5 miljoner exemplar (inklusive PS5-bundles), utan även sålde fler exemplar under sina första 24 timmar än något annat spel som Playstation Studios har släppt.

De höga betygen för spelet har rasslat in på löpande band, och Jonas Vågström drämde till med en 5:a för FZ:s räkning i sin recension. Det är återigen New York som är skådeplatsen, och handlingen följer både Peter Parker och Miles Morales när de tar sig an det senaste hotet i staden: jägaren Kraven.