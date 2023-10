Nintendo tycks ha gjort det igen med Super Mario Bros. Wonder, och många menar att det är den storartade comebacken till 2D-Mario som de väntat på. De höga betygen står som spön i backen, inklusive en 5:a från FZ:s Mike Stranéus, vars recension ni läser här.

Försäljningen går föga förvånande också bra, och på Twitter skriver Nintendo of Europe att Super Mario Bros. Wonder faktiskt är det snabbast säljande Mario-spelet i Europa någonsin, baserat på försäljningen under spelets tre första dagar.

Vidare rapporterar Famitsu (japanska) att spelet såldes i 638 000 exemplar under sina första tre dagar, vilket innebär att det är det snabbast säljande Mario-spelet som har släppts på Switch. Enligt Twitter-användaren Stealth är det Super Mario Odyssey som innehar andraplatsen, med 462 000 sålda ex.