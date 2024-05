Okej. Att kalla Sonys hantering av Helldivers 2 på sistone "kass" är att sparka in världens öppnaste dörr. Men man kan inte låta bli att fråga sig – vad fan håller de på med?

De har haft blandad framgång med att vaska guld från pc-marknaden: succé för God of War, men fiaskobetyg för The Last of Us Part 1, till exempel. Men med Helldivers 2 satt de plötsligt med en guldkalv i knät. En total överraskning vad det verkar: vid 450 000 spelare på några dagar satte man stopp så att servrarna och spelkoden skulle orka med. Ett kvartal senare står spelet parkerat i Steams toppskikt och visar inga tecken på att vilja flytta sig.

Så i fredags meddelade Sony plötsligt att alla pc-spelare inom kort blir tvungna att skaffa ett PSN-konto för att fortsätta spela. Det här hade man redan flaggat för och kravet skulle ha funnits där när spelet släpptes, men det slopades temporärt efter den massiva spelaranstormningen.

Användarbetygen rasade efter Sonys besked i fredags.

"Sony stod nog inte och vrålade ut den infon till folk"

Folk blir förstås irriterade när en fungerande produkt görs krångligare att använda, särskilt utan uppenbara fördelar för dem. Men det stora hålet i huvudet är att PSN inte finns i 177 länder, och spelet skulle alltså sluta funka i dessa. Sony stod nog inte och vrålade ut den infon till folk när de köpte spelet på Steam.

Utvecklaren Arrowhead svor sig fri från ansvar rörande PSN-kravet och skickade arga kunder till Sony. Som gjorde det enda rätta – skrotade PSN-kravet. Så pc-spelare kan, åtminstone i nuläget, fortsätta lira Helldivers 2 utan att behöva logga in på andra tjänster än Steam, vilket är precis så bekvämt som alla vill ha det.

Samtidigt kan PSN-kravet mycket väl dyka upp igen längre fram. Sony sa nämligen bara att de skrotar det krav som skulle ha införts nu i maj/juni, men inget om hur det blir framöver. Kravet motiverades dessutom med att det behövs för att säkra spelarnas upplevelse, och det lär ju inte plötsligt ha ändrats. Så bli inte förvånad om PSN-kravet återkommer i någon form framöver. Låt oss då hoppas att Sony tänkt igenom hur det hela ska presenteras och genomföras, så att de som drabbas (om uttrycket ursäktas) känner att de får något för krånglet med att regga och länka ett konto.

Kul utan krångel.

Sett med pr-glasögon borde PSN-kravet naturligtvis funnits från start, då hade alla vetat om det innan köp. (Inte minst viktigt om man råkar bo i ett land utan PSN.) Och det här är ett återkommande problem i spelbranschen: att saker fixas i efterhand. Många spel släpps innan allt finns på plats, och man anar utvecklarsamtal i stil med "Äh, det kan vi fixa sen." Med bra uppkoppling och massa lagring i folks spelmaskiner är det i dag lätt att uppdatera spel. Kanske leder det till hafsigare, mindre genomtänkta beslut? Tekniska problem kan ju alltid patchas. Snabbt och enkelt.

Ett skadat förtroende är däremot inget man läker i en handvändning. Helldivers 2 har fått hundratusentals negativa Steamomdömen efter fredagens besked, och internet har väldigt gott minne.

Sony kommer få slita hårt för att bända de där nertummarna uppåt igen. Så läxan, som också den är en vidöppen dörr, är väl denna: se till att spelet och planeringen kring det är helt färdiga innan ni släpper det. Då slipper vi kunder vara försökskaniner och spelstudiorna slipper löpa gatlopp. Men mest av allt får vi bättre spel.