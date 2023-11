Skälet till varför Nintendo håller på Switch-uppföljaren...? Tja, det är förmodligen Switch. Hybridkonsolen släpptes i mars 2017 och när vi skriver november 2023 har konsolen sålt i astronomiska 132,46 miljoner. Det avslöjar Nintendo i sin halvårsrapport.

Varför bekräfta en ny konsol när den gamla fortfarande går som tåget? Av alla Nintendo-konsoler i historien har Switchen numer bara DS framför sig, som totalt sålt i 154 miljoner exemplar.

När vi skrev om årets första finanskvartal konstaterade vi Switchens bästa sedan släppet 2017, och Zelda: Tears of the Kingdom har säkerligen ett finger med i spelet. Det sålde i 10 miljoner på tre dagar, och nu konstaterar man att spelet är uppe i 19,5 sålda miljoner.

Nintendos nettoomsättning under senaste halvåret är det bästa sedan Switch-releasen. Här spelar också högre inkomster från mobilspel och Super Mario-filmen in, men Switch-försäljningen går likväl 2,4 procent bättre jämfört med 2022. 6,84 miljoner Switch-konsoler har sålt under senaste finanshalvåret. Av dessa var 4,69 miljoner Switch OLED.

Mario Kart 8 Deluxe säljer ytterligare 3,22 miljoner ex och är uppe i galna 57 miljoner. Det är mer än vad exempelvis SNES totalt sålt i.