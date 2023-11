Det har varit lite skakigt kring Netflix Witcher-serie. Henry Cavill har just som bekant lämnat över den silvergrå peruken till Liam hemsworth och det är lite oklart hur nästa säsong kommer bli. Netflix håller dock även på med en animerad Witcher-film och vi har fått ett litet smakprov på filmen i helgen.

Filmen kommer heta The Witcher: Sirens of the Deep och är baserad på Witcher-författaren Andrzej Sapkowski historia A little Sacrifice. Det som mest sticker ut här är att Doug Cockle kommer göra Geralts först. Cockle är ju nämligen den personen som gjorde Geralts röst i spelen och är därför den som många anser är original-Geralt.

Sirens of the Deep kommer ha premiär i slutet av 2024