I dessa Black Friday-tider (Week? Month? Year?!) vill Steam inte vara sämre. Nu slår Steams höstrea upp portarna och reayran kommer pågå i exakt en vecka: till 28 november klockan 19.

Som vanligt står tiotusentals erbjudanden på menyn men i skrivande stund vet vi inte vilka de blir. Så varför inte passa på: tipsa om de bästa klippen i kommentarsfältet. Undertecknad har ett enormt sug efter Dave the Diver. Känns som ett perfekt Steam Deck-spel.

Och på tal om Steam Deck: höstrean fungerar också som tillfälle för att nominera dina favoritspel i elva kategorier till Steam Awards. Ny i år är bästa spelet på Steam Deck. Här finns också klassiska kategorier som årets bästa spel och årets VR-spel. I fjol vanns dessa kategorier av Elden Ring respektive Hitman 3. Elden Ring vann också den färgstarka kategorin "bästa spelet du suger på".

Vi får vi se vilka vinnarna – och kapen! – blir i år. I trailern ovan hintas om att titlar som Starfield, The Last of Us, Mount & Blade II, nämnda Hitman 3 och American Truck Simulator får realappar.