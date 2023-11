Hideki Kamiya har som bekant lämnat Platinum Games i september och han var hjärnan bakom Bayonetta-serien. Det är oklart om vi får några uppföljare med den långbenta häxan i huvudrollen. Kamiya tror att Platinum kommer fortsätta serien utan honom, men att hans tilltänkt story följer dock med honom ned i graven.

Han berättar att han tänkt sig nio spel totalt i huvudserien. Senast vi fick se Bayonetta var i Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon som kom under 2023, men det är oklart om Kamiya räknar det spelet till de nio han planerat. Räknar vi bort det så har vi fått tre spel och då skulle sex spel återstå, men nu blir det ju inte så.