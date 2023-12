Uppdatering

Japp, nu är det officiellt, Brothers: A Tale of Two Sons ska få en remake, och trailern ser ni ovan. Utvecklingen står Avantgarden för och remaken släpps den 28 februari 2024 till Xbox Series X/S, pc och Playstation 5.

Originalartikel

Josef Fares och hans Hazelight Studios gjorde ett ordentligt avtryck i spelvärlden med It Takes Two. Men innan Hazelight var det Starbreeze som jobbade med Fares, och tillsammans skapade de pärlan Brothers: A Tale of Two Sons. Spelet har tio år på nacken, vilket känns som tillräckligt länge för att en remake ska vara berättigad, och det är just en sådan som det nu ryktas om.

Det är den välrenommerade läckaren billbil_kun som är i farten igen, och Twitter/X skriver vederbörande att remaken kommer att utannonseras snart, möjligen under The Game Awards. Utgivare ska vara 505 Games, vilket är logiskt med tanke på att de gav ut det första spelet och framför allt äger varumärket. Inget sagt om vilka som står för remaken eller något släppdatum.