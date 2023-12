Batman Arkham-gängets Suicide Squad: Kill the Justice League har redan på förhand fått mycket kritik. Ständig uppkoppling är också ett krav, men så kommer det inte vara för all framtid. Någon gång under 2024, efter releasen, får vi ett storyläge offline. Man siktar på september.

Det avslöjas i samband med den nya Game Awards-trailern, som du ser här: