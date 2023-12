Fantastiska The Legend of Zelda: Breath of the Wild följdes upp av Tears of the Kingdom, och även om det sistnämnda också fick ett extremt bra mottagande, är det många som nu är sugna på något nytt från serien. Och det ser faktiskt ut som att så blir fallet.

I en intervju i Gameinformer (varning för spoilers för de båda spelen) ställs frågan om de uteslutit en direkt uppföljare till Tears of the Kingdom, svarar producenten Eiji Aonuma att det i så fall skulle bli en uppföljare till en uppföljare, vilket vore lite galet.

Vidare säger han att målet med Tears of the Kingdom var att bygga ovanpå världen de skapat i Breath of the Wild och verkligen maximera möjligheterna för vad man kunde göra i den världen – han anser därmed att spelet är en slutlig form av denna version av The Legend of Zelda och att han inte tror att de kommer att göra en direkt uppföljare.