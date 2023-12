Baldur's Gate 3 blev årets spel när FZ-redaktionen fått säga sitt, och innan dess knep det även ett gäng priser på The Game Awards, inklusive Game of the Year. Direkt efter showen hade dock Larians högsta höns, Swen Vincke, mer jobb, nämligen att vägleda inga mindre än Elijah Wood och Sean Astin i en omgång Baldur's Gate 3 – främst kända som Frodo och Sam i The Lord of the Rings.

Resultatet ser ni ovan och inkluderar bland annat en chans för Astin att återigen tampas mot en jättespindel och sedan sno alla Woods grejer från hans livlösa kropp. Det är ett riktigt härligt klipp, och vill man ha något juligare så kan man även spana in Larians julhälsning här.