Star Citizen har hundratals skepp att sukta efter. Äger du spelet ska det gå att spela sig till vart och ett av dem utan att betala, men de kan också köpas om man råkar vara otåligt lagd. Ska du ha alla får du dock betala – rejält. 55 000 euro, knappt 620 000 kronor, kostar ett paket med så gott som samtliga skepp.

Legatus 2953 heter detta allt i ett-paketet. Det innehåller 175 skepp plus addons, skins och annat. Om vi slår ut hela summan på bara skeppen så blir snittpriset 314 euro per skepp. Det kan jämföras med det första Legatus-paketet som släpptes 2018, kostade 27 000 dollar och innehöll 117 skepp. Då var snittpriset 230 dollar per skepp (även där med extramaterialet borträknat). Så även om valutorna inte ska jämföras rakt av så har snittpriset per skepp ökat.

Hösten 2022 kom uppgiften att spelarna i snitt hade lagt 296 dollar (drygt 3 000 kr) på Star Citizen. Grovt räknat får du ett startkonto med ett skepp för en dryg 500-lapp.

Star Citizen är spelbart som alpha sedan många år. Det har dragit in drygt 658 miljoner dollar, nära 7 miljarder kronor, på crowdfunding genom åren. Över 5 miljoner konton är registrerade. Pengarna finaniserar både multiplayer-liret Star Citizen och singleplayer-liret Squadron 42. Det senare ska släppas först, men inget av dem har ännu något releasedatum.