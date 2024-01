Big(gest) in Japan. Också under 2023 var Nintendo överlägsna i Japan, vilket är nittonde året i följd (via Famitsu). Switch fyller sju år i vår men det hindrade inte konsolen från att sälja i fyra ytterligare miljoner, att jämföra med mer färska PS5 som "bara" sålde i drygt 2,5 miljoner ex.

Xbox och Japan fortsätter ha det svårt. Xbox Series-konsolerna sålde i 141 000 exemplar.

Går vi över till mjukvaran blir Nintendo-dominansen än mer tydlig. Topp tio utgörs helt och fullt av Switch-spel, där Zelda: Tears of the Kingdom toppar med 1,9 miljoner. Två är Super Mario Bros. Wonder med 1,5 miljoner medan också Pikmin 4 kliver över miljonstrecket (1,1 miljoner).

Detta i en tid då många går och väntar på Switch 2. Förväntningen är release under året, men Nintendo har inte sagt ett pip. Och då Switch fortsätter sälja som smör får vi se vad som sker.