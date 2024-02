Moon Studios står bakom Ori and the Blind Forest såväl som uppföljaren Ori and the Will of the Wisps, men deras nästa spel får ett lite annat upplägg. Istället för renodlat plattformande satsar de med No Rest for the Wicked på att skapa ett actionrollspel med möjlighet att röra sig i tre dimensioner, och av trailern (nedan) att döma är den en lika drömsk som mörk fantasy-värld de skapat.

Det kommer dock att dröja lite längre innan vi får testa härligheten. När det utannonserades var det tänk att släppas i early access på Steam under det första kvartalet av 2024, men nu har utgivaren Take-Two bestämt sig för att försena det något, och nu är planen istället att släppa det under räkenskapsåretet 2025:s första kvartal, vilket innebär ett släppfönster från april till juni.

Strauss Zelnick har bekräftat förseningen för IGN och sa då att de helt enkelt vill ge Moon Studios mer tid att polera spelet så att det blir så bra som möjligt.