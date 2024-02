Som från ingenstans meddelade Fromsoftware i morse att Elden Ring-expansionen Shadow of the Erdtree visas i videoform i dag. Och snart är det dags: klockan 16.00 släpps filmen, och du ser den i Youtube-fönstret ovan.

Videon föregås av nedräkning, och den är igång i detta nu. Det blir dessvärre inget längre gameplay-genomgång, utan det handlar om en presentation på totalt tre minuter som ska inkludera en gameplay-trailer.

Shadow of the Erdtree utannonserades för ganska exakt ett år sedan, och under det gångna året har vi bara fått se en enda bild från expansionen och fått försäkringar om att utvecklingen gått bra.

Nu håller vi tummarna för att trailern även kommer med ett släppdatum för expansionen.