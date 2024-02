Suicide Squad: Kill the Justice League levde inte riktigt upp till standarden hos Rocksteadys gamla superhjältespel, men var enligt oss ändå ett helt okej actionlir. Men det har inte infriat ägarnas förväntningar.

En budgetansvarig hos moderbolaget Warner Bros Discovery säger att spelet "inte infriade förväntningarna", rapporterar IGN. Varken antal sålda spel eller hur stora förväntningarna var nämns, så exakt hur besvikna man är kan vi bara gissa.

[bq]This year, Suicide Squad, one of our key video game releases in 2024, has fallen short of our expectations since its release earlier in the quarter, setting our games business up for a tough year-over-year comp in Q1," Wiedenfels said.

Spelet släpptes den 2 februari. Betygen är riktigt långa på många håll (det snittar kring 60 av 100 på Metacritic och Opencritic), men otippat nog är användaromdömena på Steam markant högre. 80 procent har gjort tumme upp, vilket ger snittet "Väldigt positiva".