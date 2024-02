Yuzu är ett känt namn i Switch-sammanhang, eftersom det är den populäraste emulatorn av konsolen – alltså ett program som låter folk spela Switch-spel på bland annat dator. Föga förvånande är Nintendo inte något fan av programvaran, och nu har de till slut stämt de som skapat den.

Stämningsansökan är inlämnad i Rhode Island, USA, och i den skriver Nintendo att Yuzu möjliggör piratkopiering i kolossal skala. Som exempel hävdar de att Zelda: Tears of the Kingdom laddades ner över en miljon gånger innan spelet ens var släppt i handeln, och att Yuzus stöd på Patreon fördubblades under samma period.

Med Yuzu i hand finns det inget som hindrar användare från att komma över och spela olagliga exemplar av i princip vilket spel som helst som skapats till Nintendo Switch, och helt utan att betala något till Nintendo eller någon av de hundratals andra spelutvecklare och utgivare som skapar och säljer spel till Nintendo Switch.

Vidare säger de att Yuzu-utvecklarna är sekundärt ansvariga för vad användarna använder programmet till, och därför vill Nintendo få skadestånd och att Yuzu stängs ner.