Det råder kolmörker på arbetsmarknaden i spelindustrin, och inte ens Star Citizen-utvecklaren Cloud Imperium Games kommer undan.

Cloud Imperium Games

Star Citizen- och Squadron 42-utvecklaren uppges ha sagt upp ett okänt antal medarbetare den senaste tiden, skriver Game Devoloper. CIG har inte kommunicerat några uppsägningar, men uppgiften stöds av att flera kända medarbetare nu står listade som jobbsökande på Linkedin. Bland dessa finns Todd Papy, mångårig medarbetare på CIG som nu uppger sig söka jobb. Även producenten Annie Bouffard säger att hon inte längre jobbar för CIG, och enligt henne har det handlat om "massuppsägningar" i slutet av januari.

Dreamhack-ägaren

Dreamhacks ägarbolag ESL Faceit Group skär ner personalstyrkan med omkring 15 procent. Företaget, som är en av världens största epsortsorganisatörer, har medarbetare världen över, och det antyds att neddragningarna sker överallt. Ingen siffra över antalet uppsägningar nämns, men obekräftade uppskattningar nämner att 250-300 tjänster försvinner. FZ erfar att personal som jobbar med Dreamhack drabbas.

Guerrilla Games

Den nederländska Horizon- och Killzone-utvecklaren Guerrilla Games bantar personalstyrkan med 10 procent, skriver AD. Studion ägs av Playstation, så detta är en konsekvens av Sonys bantningspaket som vi skrev om i går.

Deck Nine

Deck Nine, företaget bakom Life Is Strange-serien och The Expanse, sparkar 20 procent av personalstyrkan på grund av det rådande ekonomiska läget, skriver man på X.

Firesprite

Avslutningsvis uppger Bloomberg att ett live service-spel baserat på Twisted Metal skrotats. Det ska ha utvecklats av brittiska Firesprite, som nu uppges få göra sig av med ett okänt antal medarbetare. Uppgifterna är såvitt känt inte bekräftade från officiellt håll.