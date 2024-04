Prince of Persia gjorde nyligen en omtyckt comeback i Prince of Persia: The Lost Crown, som gick tillbaka till rötterna sett till det sidoscrollande perspektivet och kammade hem finfina betyg. Och det kan bli mer av den varan, för Insider-gaming rapporterar att ett nytt spel i serien är under utveckling.

Utvecklaren sägs vara Evil Empire, som har utvecklat innehåll till Dead Cells under de senaste åren. Titeln på spelet ska vara Rogue Prince of Persia, och den enda beskrivningen vi har av det är att det är en roguelite som hämtar visuell inspiration från fransk-belgiska serietidningar, alltså Tintin, Asterix, Spirou etc.

Rogue Prince of Persia ska släppas i early access på Steam någon gång i år och sedan uppdateras löpande med gratis innehåll och utvecklas över tid baserat på feedback från spelare.